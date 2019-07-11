В России предложили кандидатуры наблюдателей за досрочными выборами в Украине

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила Министерству иностранных дел РФ кандидатуры для наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Украине, назначенные на 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК России.
"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации направила в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в Верховную Раду Украины в составе Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Указано, что МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах-участницах ОБСЕ.
Напомним, БДИПЧ ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.