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В России предложили кандидатуры наблюдателей за досрочными выборами в Украине

В России предложили кандидатуры наблюдателей за досрочными выборами в Украине
07:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

По состоянию на 10 июля, зарегистрировала 598 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации предложила Министерству иностранных дел РФ кандидатуры для наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Украине, назначенные на 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК России.

"Центральная избирательная комиссия Российской Федерации направила в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в Верховную Раду Украины в составе Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Указано, что МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах-участницах ОБСЕ.

Напомним, БДИПЧ ОБСЕ во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планирует привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей.

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Украина, Выборы, Россия, Наблюдатели, Кандидатуры.
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