В Москве полиция разогнала митингующих

Полиция Москвы разогнала митинг под Мосгоризбиркомом.

Полиция разогнала участников акции под зданием Мосгоризбиркома, требующих допустить независимых от мэрии Москвы к участию в выборах в Мосгордуму и задержала оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Юлию Галямину и Илью Яшина.

О разгоне участников акции сообщил на своей странице в Facebook сам Яшин.

"Жесткий разгон у избиркома. У Собянина сдали нервы. Я в автозаке; здесь человек 20, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина", - сообщил Яшин.

Как сообщает Meduza, полиция "весь день вела себя подчеркнуто сдержанно", но перешла к активным действиям после того, как протестующие начали устанавливать во дворе Мосгоризбиркома палатки "Между протестующими возле Мосгоризбиркома и полицейскими началась стычка, сперва толпа теснила полицию, потом в наступление перешла полиция.

Полицейские жестко оттеснили протестующих, после чего ограждающий его забор закрыли", - отмечает издание. Участники акции планировали оставаться возле избиркома на ночь, возле здания находились несколько сотен человек. По данным ОВД-Инфо, задержаны были 38 человек.