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Пятилетие катастрофы MH17: РФ заявила о готовности сотрудничать со следствием

Пятилетие катастрофы MH17: РФ заявила о готовности сотрудничать со следствием
15:57 Сегодня Телеграф

Российская сторона заявила о готовности сотрудничать со следствием в деле о катастрофе рейса MH17.

Российская сторона заявила о готовности сотрудничать со следствием в деле о крушении рейса MH17 "несмотря на предвзятое отношение" следственной группы.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с пятой годовщиной трагедии, передаёт УНН.

"5 лет назад — 17 июля 2014 г. в небе над восточной Украиной произошла катастрофа гражданского авиалайнера "Боинг" авиакомпании "Малайзия Эйрлайнз", выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в которой погибло 298 человек. К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры", — заявили в МИД.

Так, российская сторона заявляет, что все рабочие версии следствий, инициированных в связи с катастрофой — технического, призванного установить причины падения "Боинга", и уголовного, ведущегося для поиска конкретных лиц, виновных в случившемся, — выбирались "исключительно под задачу обоснования обвинений России в причастности к катастрофе". 

"Российская сторона в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников произошедшего. Хотя Россию не допустили к участию в расследовании, она с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17", — говорится в заявлении. 

В МИД настаивают, что РФ направила результаты натурного эксперимента, проведенного концерном "Алмаз-Антей", первичные радиолокационные данные, "впервые в истории" рассекретила по просьбе следователей документацию по характеристикам ракет ЗРК "Бук", и многое другое.

"К нашему сожалению, все эти уникальные данные упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу", — заявляют в Москве. 

В то же время, в министерстве утверждают, что "несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется".

"Хотели бы отметить, что если бы следствие демонстрировало аналогичный настрой и своевременно прислушивалось к нашей критике и в полной мере учитывало наши предложения, то качество как технического, так и уголовного расследований можно было бы существенным образом улучшить. При этом нидерландские власти, как это ни прискорбно звучит, все более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17 и, взывая к принципам справедливости и наказания виновных, используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций", — сказано в заявлении.

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В МИД также выразили уверенность, что "только по-настоящему деполитизированный и профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить причину случившегося и добраться до истины".

"Призываем Совместную следственную группу сосредоточиться на основной своей задаче — беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии. То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости", — заявили в МИД. 

Напомним, пять лет назад — 17 июля 2014 — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

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Украина, Россия, Boeing, Донбасс, MH17.
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