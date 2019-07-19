Россия после возвращения в СЕ обещает выплатить долги

Россия выплатит причитающиеся Совету Европы взносы.

Россия выплатит причитающиеся взносы в бюджет Совета Европы после восстановления в правах делегации РФ, заявил "Интерфаксу" замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Да, будем платить", - сказал сенатор.

По словам Джабарова, "наши полномочия подтверждены без санкций, будем работать в ПАСЕ в полном объеме".

В среду вечером ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.

Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за Крыма и Донбасса. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что могло привести к ее исключению из организации.

В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ.