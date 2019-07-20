Выборы в Верховную Рауду Украины
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Суббота, 20.07.2019
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Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Москве

Более 20 тысяч человек вышли на протесты в Москве
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Москве более 20 тысяч человек вышли на митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам.

В центре Москвы на проспекте Сахарова прошел согласованный с властями митинг в поддержку независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Городскую думу.

По данным "Белого счетчика", в нем приняли участие 21,5 тысячи человек.

Полиция оценила число участников в 12 тысяч человек.

Ранее десятки оппозиционных и независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы заявили о том, что их по политическим причинам не допустили до участия в выборах. В большинстве случаев речь идёт об отказе избирательных комиссий принимать подписи избирателей в поддержку выдвижения, пишет "Радио Свобода".

С воскресенья в Москве проходили несогласованные акции протеста за недопущенных кандидатов. В Мосгоризбиркоме заявили о попытке незаконного давления на выборы, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

Выборы в Московскую городскую думу запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам.

Для участия в голосовании кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в округах, где они избираются.

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Своих депутатов, предположительно, из-за низких рейтингов партии, не выдвинула "Единая Россия". Все её кандидаты идут как самовыдвиженцы.

Среди кандидатов, которым отказано в регистрации, московские депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, политики Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.

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