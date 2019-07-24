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Экс-депутат Госдумы РФ в побеге от режима просит убежища в США

Экс-депутат Госдумы РФ в побеге от режима просит убежища в США
12:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Депутат Госдумы РФ второго созыва Константин Боровой заявил о слежке за ним и просит убежища.

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Государственной думы России Константин Боровой попросил политического убежища в США из-за постоянной слежки.

Об этом Боровой сообщил в интервью "Голосу Америки".

По его словам, в России какие-то люди постоянно следили за ним в течение нескольких лет. Тогда же, сказал Боровой, "начали происходить странные вещи". Его уговаривали начать бизнес, предлагали миллионы долларов.

Сотрудники его службы безопасности подтвердили, то за ним следят, изучают расписание.

"Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше", — посоветовали ему.

В конце 2014 года Боровой "решил не испытывать судьбу и переехал в Лос-Анджелес. "Я на всякий случай попросил политического убежища в США", — сказал он.

Политик добавил, что не сможет посещать Россию пять лет из-за рассмотрения его заявления об убежище. В США Боровой планирует заниматься бизнесом и преподавать.

Константин Боровой — российский предприниматель и политик, депутат государственной думы второго созыва (1995-2000 г.), экс-глава Партии экономической свободы (1992-2003 г), глава политической партии "Западный Выбор" (с 17 марта 2013 г.).

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США, Россия, Госдума РФ, Константин Боровой.
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