Оппозиционер Навальный следующие 30 дней проведет в СИЗО

Главного оппозиционера России Алексея Навального арестовали за призыв к массовым митингам.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального суд в Москве арестовал на 30 суток.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

“Симоновский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток... Навального обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции по допуску независимых кандидатов в Мосгордуму, которая должна пройти в субботу в Москве”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера, 24 июля, полиция Москвы задержала оппозиционного политика Алексея Навального возле его дома, когда он вышел на утреннюю пробежку.

Ранее Навальный предложил провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.