В Москве опять протестуют: десятки задержанных

На акции протеста в Москве - массовые задержан.

В Москве силовики задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которого ранее не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!" - написал Жданов.

Причина задержания в настоящий момент неизвестна.

Кроме того, полиция провела обыски дома у пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой.

Ярмыш сообщила, что поводом для обыска стало уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое возбудил Следственный комитет РФ после серии уличных акций за свободные выборы в Мосгордуму. Она также отметила, что после обыска ее и Шаведдинова повезут на допрос в СК.

"МБХ медиа" в Тwitter сообщает о 58 задержанных.

58 человек как минимум уже задержаны, сообщает наш корреспондент. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/5T4DxUScAc — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

По информации российских СМИ, у московской мэрии сегодня запланирована акция протеста в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы. К зданию мэрии стянули силы полиции, и уже задержаны шесть человек, в том числе дизайнер Константин Коновалов, который во время пробежки возле мэрии остановился, чтобы сфотографировать автозаки.

Первое жесткое задержание. Тем временем у мэрии задержаны как минимум 37 человек, сообщает наш корреспондент. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ZNVqL1E8Z0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

Как известно, независимые кандидаты в Мосгордуму с 14 июля проводят массовые акции с требованием их регистрации на выборах. Полиция с 25 июля проводит обыски дома и в штабах у незарегистрированных кандидатов.

33 человека задержаны у мэрии в Москве, сообщает наш корреспондент. 47 минут до начала акции pic.twitter.com/SfIPFJ5hdL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

В предвыборном штабе директора ФБК Ивана Жданова 26 июля сотрудники Следственного комитета и МВД провели обыск в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (статья 141 УК). Поводом для заведения дела стала акция за допуск независимых кандидатов у Мосгоризбиркома.