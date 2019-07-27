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В Москве опять протестуют: десятки задержанных

В Москве опять протестуют: десятки задержанных
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

На акции протеста в Москве - массовые задержан.

В Москве силовики задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которого ранее не зарегистрировали кандидатом на выборы в Мосгордуму.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!" - написал Жданов.

Причина задержания в настоящий момент неизвестна.

Кроме того, полиция провела обыски дома у пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова и независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Юлии Галяминой.

Ярмыш сообщила, что поводом для обыска стало уголовное дело о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, которое возбудил Следственный комитет РФ после серии уличных акций за свободные выборы в Мосгордуму. Она также отметила, что после обыска ее и Шаведдинова повезут на допрос в СК.

"МБХ медиа" в Тwitter сообщает о 58 задержанных.

По информации российских СМИ, у московской мэрии сегодня запланирована акция протеста в связи с массовым недопуском независимых кандидатов на выборы. К зданию мэрии стянули силы полиции, и уже задержаны шесть человек, в том числе дизайнер Константин Коновалов, который во время пробежки возле мэрии остановился, чтобы сфотографировать автозаки.

Как известно, независимые кандидаты в Мосгордуму с 14 июля проводят массовые акции с требованием их регистрации на выборах. Полиция с 25 июля проводит обыски дома и в штабах у незарегистрированных кандидатов.

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В предвыборном штабе директора ФБК Ивана Жданова 26 июля сотрудники Следственного комитета и МВД провели обыск в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (статья 141 УК). Поводом для заведения дела стала акция за допуск независимых кандидатов у Мосгоризбиркома.

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Москва, Россия, Протесты, Мосгордума.
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