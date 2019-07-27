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"Тушить невыгодно": в России масштабные пожары объяли около 3 млн гектаров леса

"Тушить невыгодно": в России масштабные пожары объяли около 3 млн гектаров леса
19:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В России горит 3 миллиона гектаров леса, возможна экологическая катастрофа.

России грозит серьезная экологическая катастрофа из-за лесных пожаров в Сибири. Смог распространился уже на Красноярский край и Иркутскую область.

Горит около трех миллионов гектаров лесов.

При этом большинство пожаров не гасятся, передает ВВС, поскольку власть считает, что меры по тушению пожаров обойдутся дороже, чем восстановление сгоревшего леса.

"Мы видим, что основная площадь, наибольшая – в Якутии, более 1,2 млн га. Более 1 млн га – в Красноярском крае и около 700 тыс. га – в Иркутской области", – рассказал руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.

Общая площадь горения, таким образом, равна площади Бельгии и продолжает расти.

"Это катастрофа. Более 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким масштабам. Пожары, которые тушат по всей стране – это всего около 100-150 тыс. га", – говорит Куксин.

По данным Авиалесохраны, на тушении лесных пожаров задействовано 2 тысячи 715 человек и 343 единицы техники. Также в тушении принимают участие 28 воздушных судов.

Как сообщал ТАСС, основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного убытка. Возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

"Ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что сначала было принято решение не тушить пожары, пока они маленькие, – объясняет Куксин. – Такой порядок действует с 2015 года. Тогда формально узаконили эту практику: нет денег, нет топлива, нет самолетов, чтобы забрасывать пожарных на отдаленные территории".

Решение об отказе от тушения в каждом случае принимает региональная власть.

Советник главы Рослесхоза Александр Агафонов объясняет это так: "Смотрите сами: ближайшая точка базирования [самолета-танкера] в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей".

Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин на этой неделе признал, что пожары не гасятся, но их масштаб таков, что этот подход себя не оправдывает. Прогноз погоды показывает, что в охваченных пожарами районах в ближайшие недели не ожидается сильных дождей.

"Кроме того, надо понимать, что пожары такого масштаба сами влияют на погоду. Когда такие разогретые массы горячего воздуха и дыма поднимаются, это образует устойчивые разогретые шапки над огромными территориями, и они начинают влиять на погоду и прохождение атмосферных фронтов, заставляя дожди обходить эти места стороной", – говорит Куксин.

По его словам, надежда есть только на устойчивые осенние дожди. Из-за пожара в четырех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации.

В Москве продолжаются протесты: уже более 560 задержанных

Петицию с требованием ввести режим ЧС на территории всего Сибирского федерального округа в интернете подписали более 120 тысяч человек.

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Россия, Лесные пожары, Сибирь, Экологическая катастрофа, Пажар.
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