Протесты в Москве: число задержанных приближается к 700

Сотрудники правоохранительных органов Москвы по состоянию на 19.00 задержали 696 человек в связи с митингом за свободные выборы.
Об этом сообщает ОВД-Информ.
Отмечается, что в отдел полиции по району Фили-Давыдково доставили четверых несовершеннолетних, где у них отобрали все личные вещи. Потом всех четверых отпустили под обязательство о явке в суд. Но при этом им возвратили не все вещи. Так, один из задержанных обнаружил пропажу денег.
Многие задержанные также говорят о том, что их били в автозаках.
Жёсткие задержание на Трубной pic.twitter.com/2uh3FDVo3X
— Лиза Кирпанова (@lisakirpanova) July 27, 2019
Тем временем незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова выпустили прямо из здания суда.
Юриста ФБК, независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митингов. Поводом стал твит, в котором Соболь написала, что 14 июля будет проводить встречу с избирателями в Новопушкинском сквере, информирует Медуза.
Как сообщалось, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.