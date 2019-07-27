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Протесты в Москве: число задержанных приближается к 700

Протесты в Москве: число задержанных приближается к 700
20:27 Сегодня Телеграф Укринформ

В Москве задержали около 700 митингующих, некоторых - особо жестоко.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы по состоянию на 19.00 задержали 696 человек в связи с митингом за свободные выборы.

Об этом сообщает ОВД-Информ.

Отмечается, что в отдел полиции по району Фили-Давыдково доставили четверых несовершеннолетних, где у них отобрали все личные вещи. Потом всех четверых отпустили под обязательство о явке в суд. Но при этом им возвратили не все вещи. Так, один из задержанных обнаружил пропажу денег.

Многие задержанные также говорят о том, что их били в автозаках.

Тем временем незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова выпустили прямо из здания суда.

В Москве продолжаются протесты: уже более 560 задержанных

Юриста ФБК, независимого кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о нарушении порядка проведения митингов. Поводом стал твит, в котором Соболь написала, что 14 июля будет проводить встречу с избирателями в Новопушкинском сквере, информирует Медуза.

Как сообщалось, независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии.

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Москва, Россия, Протесты.
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