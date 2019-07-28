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Навального с отеками лица из СИЗО доставили в больницу

Навального с отеками лица из СИЗО доставили в больницу
13:59 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Российский оппозиционер накануне был арестован на 30 суток за организацию митинга в Москве.

Независимого кандидата на выборах в Мосгордуму Алексея Навального, арестованного на 30 суток, госпитализировали из-за "острой аллергической реакции".

Об этом 28 июля сообщила в Твиттере пресс-секретарь Навального и "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш.

По ее словам, в 9:30 утра Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция" из-за сильного отека лица и покраснения кожных покровов.

"Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда раньше не испытывал аллергической реакции", - заявила Ярмыш.

 

 

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Она добавила, что сотрудники спецприемника, где содержат Навального, вызвали "скорую", которая доставила его в городскую клиническую больницу №64 в Москве.

"Он находится в палате под охраной сотрудников полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщила Ярмыш.

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на неназванных представителей больницы, куда доставили Навального, он находится в терапевтическом отделении, его состояние "удовлетворительное".

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Все по теме:

Оппозиция, Россия, Госпитализация, Алексей Навальный, Мосгордума.
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