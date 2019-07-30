ОБСЕ осуждает нападения на журналистов во время протестов в Москве

27 июля не менее 15 работников СМИ подверглись нападению и были задержаны полицией.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за как минимум 15 нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ во время субботней акции в Москве.

Соответствующее заявление было распространено в понедельник Офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Я осуждаю все случаи, когда работники СМИ подверглись жестокому обращению или же препятствованию со стороны правоохранительных органов во время освещения субботних демонстрации в Москве. СМИ играют важную надзорную роль, и журналистам следует гарантировать беспрепятственный доступ к публичным мероприятиям, а также безопасные условия труда в любое время, в том числе при освещении протестов", - заявил Дезир.

Отмечается, что 27 июля не менее 15 работников СМИ, в частности "Новой газеты", "РБК", "Медузы", "Комсомольской правды", "Медиазоны", Deutsche Welle, Associated Press, The Village и Wikinews, подверглись нападению и были задержаны полицией, или же их оборудование было повреждено полицией во время освещения акции в центре Москвы. Кроме того, главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова была вызвана на допрос в Следственный комитет.

Дезир напомнил, что менее года назад, в декабре 2018 года, Совет Министров ОБСЕ принял Решение о безопасности журналистов, в котором содержится признание важной роли СМИ во время освещения выборов и выражается серьезное беспокойство по поводу угроз и насилия в отношении журналистов во время освещения этих событий.

Как сообщалось, в Москве в субботу, 27 июля, планировалась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Власть ее не согласовала. По данным "ОВД-Инфо", полицейские с грубым применением силы задержали 1373 человек. В отделениях полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

Независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля, требуя их зарегистрировать.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.