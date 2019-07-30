Скачать
Вторник, 30.07.2019
Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
Итоги 29 июля: "Слуги народа" в Трускавце, увольнение Глуховери и возвращение Джеси
Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
Украина будет среди приоритетов польского председательства в Совбезе ООН
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
Радость для глаз и души: красота, подаренная природой (Фото)
Радость для глаз и души: красота, подаренная природой (Фото)

ОБСЕ осуждает нападения на журналистов во время протестов в Москве

ОБСЕ осуждает нападения на журналистов во время протестов в Москве
07:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

27 июля не менее 15 работников СМИ подверглись нападению и были задержаны полицией.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за как минимум 15 нападений на журналистов и препятствования деятельности СМИ во время субботней акции в Москве.

Соответствующее заявление было распространено в понедельник Офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Я осуждаю все случаи, когда работники СМИ подверглись жестокому обращению или же препятствованию со стороны правоохранительных органов во время освещения субботних демонстрации в Москве. СМИ играют важную надзорную роль, и журналистам следует гарантировать беспрепятственный доступ к публичным мероприятиям, а также безопасные условия труда в любое время, в том числе при освещении протестов", - заявил Дезир.

Отмечается, что 27 июля не менее 15 работников СМИ, в частности "Новой газеты", "РБК", "Медузы", "Комсомольской правды", "Медиазоны", Deutsche Welle, Associated Press, The Village и Wikinews, подверглись нападению и были задержаны полицией, или же их оборудование было повреждено полицией во время освещения акции в центре Москвы. Кроме того, главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова была вызвана на допрос в Следственный комитет.

Дезир напомнил, что менее года назад, в декабре 2018 года, Совет Министров ОБСЕ принял Решение о безопасности журналистов, в котором содержится признание важной роли СМИ во время освещения выборов и выражается серьезное беспокойство по поводу угроз и насилия в отношении журналистов во время освещения этих событий.

Как сообщалось, в Москве в субботу, 27 июля, планировалась акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Власть ее не согласовала. По данным "ОВД-Инфо", полицейские с грубым применением силы задержали 1373 человек. В отделениях полиции на ночь оставили около 150 задержанных.

Независимые кандидаты в Мосгордуму проводят массовые уличные акции с 14 июля, требуя их зарегистрировать.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, ОБСЕ, Нападение, Нападение на журналистов, Арлем Дезир, Протесты в Москве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: ЦИК опубликовала имена первых избранных депутатов
02 Ученые назвали способ, который поможет выспаться
03 Горбатюк ответил на обвинения Луценко
04 Нервозность и тревога: продукты, которые вызывают негативные эмоции
05 Гороскоп на завтра, 30 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК осталось принять один протокол с &quot;мокрой&quot; печатью
ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью
У Зеленского знают, как бороться со &quot;зрадой&quot; и &quot;фейками&quot;
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного
Названы продукты, помогающие уснуть не хуже снотворного
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь