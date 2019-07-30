Жестокие задержания в Москве для 40 человек обернулись арестом

Российский суд взыскал с участников протестов в Москве более миллиона рублей.

Суды в Москве арестовали по меньшей мере 40 человек, задержанных на акции протеста 27 июля.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

"79 человек были осуждены к штрафам на общую сумму 1 миллион 339 тысяч рублей. Одно дело было прекращено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 июля более 1300 участников митинга "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу, которым отказали в регистрации, задержали в Москве.

Акция завершилась массовыми задержаниями. При этом силовики действовали с жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками.