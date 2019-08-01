Скачать
Четверг, 01.08.2019
Герус: Новый Кабмин будет сформирован в первые дни работы парламента
Герус: Новый Кабмин будет сформирован в первые дни работы парламента
Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
Горящая Сибирь: США предлагают России помощь
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Сегодня Заря сыграет против Будучности в квалификации Лиги Европы
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день
Приметы и обряды на 1 июля - Макринин день

В США определили масштабы пожаров в России

В США определили масштабы пожаров в России
09:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Онлайн-платформа GFW зарегистрировала в России почти 180 тысяч очагов возгорания.

В период с 15 по 22 июля текущего года глобальная онлайн-платформа GFW (Global Forest Watch) зарегистрировала в России 178 484 очага возгорания.

Об этом сообщает NASA.

По данному показателю Россия заняла лидирующее место на планете. Следом за ней идут Демократическая Республика Конго (136 087 очагов возгорания), Ангола (109 512 очагов возгорания) и Замбия (52 801 очаг возгорания).

Согласно данным NASA, по состоянию на 30 июля площадь пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс, а дым от пожаров вот-вот достигнет США и Канады.

Горящая Сибирь: США предлагают России помощь

Как сообщалось ранее, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Пожар, Россия, Лесные пожары, Сибирь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
02 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
03 На заседании ТКГ договорились разминировать Станицу Луганскую
04 В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
05 Выборы в Раду: ЦИК признала избранными еще 50 депутатов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
В Украину пришло резкое похолодание: погода в начале августа
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Итоги 31 июля: Зеленский в Черкассах, заседание ТКГ, Филарет и УПЦ КП
Ляшко предложил Кличко объединиться
Ляшко предложил Кличко объединиться
Рецепт дня: печеночный торт
Рецепт дня: печеночный торт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь