В США определили масштабы пожаров в России

Онлайн-платформа GFW зарегистрировала в России почти 180 тысяч очагов возгорания.

В период с 15 по 22 июля текущего года глобальная онлайн-платформа GFW (Global Forest Watch) зарегистрировала в России 178 484 очага возгорания.

Об этом сообщает NASA.

По данному показателю Россия заняла лидирующее место на планете. Следом за ней идут Демократическая Республика Конго (136 087 очагов возгорания), Ангола (109 512 очагов возгорания) и Замбия (52 801 очаг возгорания).

Согласно данным NASA, по состоянию на 30 июля площадь пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что примерно соответствует территории, занимаемой штатом Массачусетс, а дым от пожаров вот-вот достигнет США и Канады.

Как сообщалось ранее, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поэтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.