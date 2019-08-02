Проект Nord Stream 2 не закроется в случае санкций США

Оператор Nord Stream 2 не собирается останавливать проект из-за санкций США.

Свыше тысячи фирм, причастных к строительству "Северного потока-2", не намерены прекращать работу над проектом даже под угрозой американских санкций.

Об этом сообщает Deutsсhe Welle со ссылкой на заявление концерна Nord Stream 2 AG.

“Оператор строящегося газопровода "Северный поток-2" намерен завершить его прокладку, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Более тысячи компаний из 25 государств ориентированы на доведение проекта до конца”, - говорится в сообщении.

Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, прокладывается по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в текущем году, напоминает DW.

Напомним, 31 июля комитет Сената США по международным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении компаний и лиц, которые участвуют в строительстве газопровода Nord Stream 2.