Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов

Дым пожаров в Сибири уже накрыл более 600 населенных пунктов РФ.

В России дым от масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири покрыл более 600 городов и деревень.

Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

"Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления", - говорится в сообщении.

В то же время Минобороны РФ информирует, что вертолеты армейской авиации РФ Ми-8 приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов возгораний.

Отмечается, что в Красноярском крае создана авиационная группировка Минобороны России по оказанию помощи в тушении лесных пожаров, в состав которой вошли 10 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации и 10 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн.

В России горит территория размером с Бельгию.

Пока государственные службы откладывают масштабное тушение, огонь опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса.

Остановим их вместе здесь https://t.co/iwHjDH2Rms#savesiberiaforests #потушитепожарывсибири pic.twitter.com/vUMNOzKXRx — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) July 29, 2019

По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.