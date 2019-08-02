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Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов

Горящая Сибирь: дым пожаров накрыл более 600 населенных пунктов
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Дым пожаров в Сибири уже накрыл более 600 населенных пунктов РФ.

В России дым от масштабных лесных пожаров на Дальнем Востоке и в Сибири покрыл более 600 городов и деревень.

Об этом сообщается на сайте МЧС РФ.

"Сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления", - говорится в сообщении.

В то же время Минобороны РФ информирует, что вертолеты армейской авиации РФ Ми-8 приступили к тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Ежедневно они будут выполнять от 10 до 15 вылетов для локализации очагов возгораний.

Отмечается, что в Красноярском крае создана авиационная группировка Минобороны России по оказанию помощи в тушении лесных пожаров, в состав которой вошли 10 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации и 10 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Вертолеты, задействованные в тушении пожаров, оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью пять тонн.

 

По данным «Авиалесоохраны», на территории России 2 августа зафиксированы 160 лесных пожаров на площади 122 тыс. га. Общая площадь пожаров, по которым прекращены работы по тушению, составляет 3 млн га.

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Россия, Лесные пожары, Сибирь, Стихийное бедствие.
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