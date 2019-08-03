В Москве началась протестная акция

В центре Москвы проходит несанкционированная акция "Вернем себе право на выборы", полиция начала задержания.

В центре Москвы проходит несанкционированная акция "Вернем себе право на выборы", полиция начала задержания.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, повод для протеста жителей российской столицы стал недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Сегодня акция проходит в формате "прогулок по бульварам" - организаторы призвали несогласных выйти в любую точку Бульварного кольца. О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в группе во "ВКонтакте" и более 20 тысяч — в Facebook.

В центре российской столицы дежурят усиленные наряды полиции.

"Власть пытается бороться с протестом незаконными арестами и выдуманными праздниками в Парке Горького. Она вбрасывает дезинформацию о митинге 10 августа, а Собянин делает несвойственные ему жесткие заявления. Но все это только злит москвичей еще сильнее. В 14:00 встречаемся с независимыми кандидатами в Мосгордуму на Бульварном кольце!" - сообщили организаторы.

Москвичей призвали выйти сегодня на акцию, при этом предупредив, что неделю назад российская полиция жестко разогнала участников митинга.

"Особенно отвратительно выглядят массовые необоснованные и незаконные задержания, избиения, скоростные суды и аресты участников мирных акций, преследование и провокации против оппозиционных кандидатов и политиков. Это уничтожает авторитет власти даже среди ранее лояльных граждан… Мы призываем всех собраться на большую акцию в центре Москвы 3 августа в 14 часов. Наша борьба продолжается. Растущая общественная активность дает нам всем шанс добиться нормальных выборов. Давайте приумножим усилия для победы!", - говорится в заявлении коалиции независимых кандидатов.

В то же время прокуратура Москвы предостерегла как организаторов, так и участников несанкционированного шествия по Бульварному кольцу под лозунгом "Вернем себе право на выборы" об "установленной законодательством РФ ответственности".

"Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровью граждан", - говорится на сайте ведомства.

Как сообщалось ранее, протесты в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, продолжаются с середины июля. Большинство лидеров российского протеста арестованы на сроки от 7 до 30 суток.

Самая многочисленная санкционированная акция прошла 20 июля на проспекте Сахарова (по подсчетам МВД, она собрала около 12 тыс. участников, а по словам организаторов — более 20 тыс.). Самая громкая несанкционированная — 27 июля.