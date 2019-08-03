Протесты в Москве: уже более 300 задержанных

Протестные акции в Москве: количество задержанных превысила 300 человек.

Во время несогласованной акции протеста в российской столице продолжаются массовые задержания, пишет УНН со ссылкой на "Новую газету", "ОВД-Инфо" и другие СМИ РФ.

По-словам корреспондентки "Новой газеты" Татьяна Васильчук: "Люди, оттесненные полицией и Росгвардией к зданию "Известий" на Пушкинской, разделилась — часть пошла в сторону метро "Маяковская", около 500 человек осталось. Росгвардейцы подходят к людям и говорят: "Не вынуждайте применять силу и спецсредсва против вас".

Сейчас у здания "Известий" остаётся около 500 человек, люди периодически хлопают, кричат "позор" на задержания. Задерживания точечные продолжаются. И постоянно над нами очень низко летает вертолёт.

В Новопушкинском сквере человека унесли в автозак вместе с велосипедом pic.twitter.com/MePXrNpB5o — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Жесткие задержания на Пушкинской pic.twitter.com/fn8ufry0C5 — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Корреспондентка "Ведомостей" Елена Вавина (она сама задержана) написала из автозака: "У мужчины в моем автозаке подозрения на перелом руки, опухла. Просим вызывать ему скорую, полиция не реагирует. В автозаке есть несовершеннолетние".