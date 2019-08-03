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Следственный комитет РФ обвинил Фонд Навального в отмывании денег

Следственный комитет РФ обвинил Фонд Навального в отмывании денег
18:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Следком РФ "шьет" Фонду Навального отмывание денег.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Об этом сообщается на сайте СКР.

"По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем", - говорится в сообщении.

Затем деньги зачислили на счета ФБК, "завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", утверждает Следком. Кто проходит подозреваемым по этому уголовному делу, не сообщается.

О доследственной проверке по статье об отмывании денег накануне сообщало издание "Проект". В качестве подозреваемых в материале назывались бывший глава ФБК Роман Рубанов, глава федерального штаба Навального Леонид Волков и сотрудник фонда Руслан Шаведдинов.

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Фонд борьбы с коррупцией — некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти в России. Фонд борьбы с коррупцией был создан Алексеем Навальным в 2011 году. Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников. В штате Фонда работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, примеров незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и коммунальные службы.

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Россия, СКР, Алексей Навальный, ФБК.
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