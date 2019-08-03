Скачать
Суббота, 03.08.2019
Выборы в Раду: сколько депутатов пройдут в парламент по партийным спискам
Выборы в Раду: сколько депутатов пройдут в парламент по партийным спискам
Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии
Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены

Протесты в Москве: количество задержанных достигло 600 человек

Протесты в Москве: количество задержанных достигло 600 человек
19:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

На несанкционированной акции в Москве задержали около 600 человек.

На несанкционированной акции в центре Москвы задержано порядка 600 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек", - сказали в МВД.

Правоохранительные органы пресекли несанкционированную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре Москвы.

На Бульварном кольце от площади Никитских ворот до Трубной площади людей практически нет, места массового скопления митингующих зачищены полицией. Тем не менее, на последнем участке напротив издательского комплекса "Известия" по-прежнему остается небольшая группа людей, которую полиция взяла в кольцо и вытесняет в метро.

Постепенно митингующие покидают площадь и спускаются в метро "Тверская", часть митингующих разъезжается на прибывающих к остановке автобусах. Наиболее активных митингующих полицейские задерживают и отводят в последний оставшийся на Пушкинской площади автозак.

 

На Трубной площади митингующих нет. В настоящий момент там остались только представители прессы и прохожие. На площади по-прежнему находится большое количество сотрудников ОМОН, оцепление вокруг площади не снято. Однако задержания в настоящий момент уже завершены.

Большинство участников несанкционированной акции на Бульварном кольце - Чистопрудном, Сретенском и Рождественском бульварах - уже разошлись. При этом число сотрудников полиции и Росгвардии на бульварах заметно уменьшилось.

 

В то же время проход пешеходов с этих бульваров в сторону центра перекрыт для пешеходов бойцами Росгвардии.

На Лубянской площади, где изначально планировали провести несанкционированную акцию, обстановка спокойная, скопления граждан не наблюдается.

По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

 

Предыдущая (до сегодняшней) акция состоялась 27 июля, по данным ГУ МВД по Москве, тогда были задержаны 1074 человека. В результате протестных акций, в частности, были задержаны: глава ФБК Иван Жданов, незарегистрированный кандидат в МГД Юлия Галямина, оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин - все они получили наказание в виде административного ареста.

30 июля в столичном главке Следственного комитета (СК) сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК (массовые беспорядки) и ст. 318 УК РФ (насилие в отношении сотрудников правопорядка). В настоящее время по делу проходит 10 подозреваемых, пятеро из которых арестованы по решению суда. Фигурантами дела могут стать еще несколько десятков человек, в том числе те, кто сейчас отбывает административный арест.

"Человеку свобода все равно нужна": Щерба прокомментировал протесты в Москве

После прошедшей 27 июля акции сторонники оппозиционных кандидатов в Мосгордуму подали в мэрию Москвы заявки на проведение митингов в их поддержку 10 и 11 августа. Также была подана заявка на ряд пикетов на Бульварном кольце 3 августа. Кроме того, в течение недели в соцсетях распространялась информация "штаба Навального в Москве" об акции 3 августа на Бульварном кольце.

Столичные власти не разрешили проведение пикетов в связи с нарушением сроков подачи заявки, но согласовали оба митинга 10 и 11 августа. В свою очередь, организаторы пикетов выразили намерение все равно выйти на акцию 3 августа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
02 Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците
03 Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД
04 Украинский дипломат рассказал в ООН историю убитого школьника Степана Чубенко
05 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Фракцию &quot;Слуга народа&quot; в Раде может возглавить Арахамия
Фракцию "Слуга народа" в Раде может возглавить Арахамия
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Huawei переименует названия своих флагманов: причины
Huawei переименует названия своих флагманов: причины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь