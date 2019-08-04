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Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках

Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

В Москве продолжаются митинги за свободные выборы, которые небезуспешно разгоняют местные силовики.

По данным на утро воскресенья, российскими силовиками было задержано 828 участников, проходившей в субботу в Москве акции “Вернем себе право на выборы”.

Об этом сообщает правозащитный портал ОВД-инфо.

“По данным на 5:36, полиция задержала 828 человек в связи с акцией против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. ОВД-Инфо посчитал количество задержанных по отделам и число оставленных на ночь”, - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что не публикует имена "в целях безопасности, так как почти во все ОВД приехали следователи из СК и опрашивали задержанных как свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках". Оставлены в отделениях на ночь, как минимум, 19 человек.

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием 1,4 тыс. человек.

В Москве на протестной акции задержано уже более 680 человек

Еще раньше, 20 июля, прошла одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова, это мероприятие было согласовано столичными властями. По данным полиции, участие в ней приняли 12 тыс. человек. Число участников акции — более 22 тыс. человек.

Акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму проходила 3 августа в формате “прогулки” по Бульварному кольцу Москвы.

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Митинг, Москва, Россия, Протесты, Мосгордума.
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