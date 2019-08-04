Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках

В Москве продолжаются митинги за свободные выборы, которые небезуспешно разгоняют местные силовики.

По данным на утро воскресенья, российскими силовиками было задержано 828 участников, проходившей в субботу в Москве акции “Вернем себе право на выборы”.

Об этом сообщает правозащитный портал ОВД-инфо.

“По данным на 5:36, полиция задержала 828 человек в связи с акцией против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. ОВД-Инфо посчитал количество задержанных по отделам и число оставленных на ночь”, - говорится в сообщении.

Издание уточняет, что не публикует имена "в целях безопасности, так как почти во все ОВД приехали следователи из СК и опрашивали задержанных как свидетелей по уголовному делу о массовых беспорядках". Оставлены в отделениях на ночь, как минимум, 19 человек.

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием 1,4 тыс. человек.

Еще раньше, 20 июля, прошла одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова, это мероприятие было согласовано столичными властями. По данным полиции, участие в ней приняли 12 тыс. человек. Число участников акции — более 22 тыс. человек.

Акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму проходила 3 августа в формате “прогулки” по Бульварному кольцу Москвы.