В РФ загорелся скоростной поезд

В России загорелся скоростной поезд из-за мужчины, которого обнаружили на крыше,

Скоростной поезд "Сапсан", следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара на крыше, где находился мужчина.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС и сайт РЖД.

Возгорание произошло на крыше одного из вагонов и было оперативно ликвидировано.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО уточнили ТАСС, что "искрение в токоприемнике" началось из-за находившегося на крыше поезда зацепера.

В результате происшествия он погиб. По факту инцидента проводится проверка. Повреждений подвижного состава нет.