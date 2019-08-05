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Понедельник, 05.08.2019

Под Красноярском прогремели мощные взрывы (Видео)

В десяти километрах от города Ачинск (Красноярский Край РФ) загорелся склад боеприпасов, местные жители сообщают о мощных взрывах. Как сообщает «ТВК Красноярск», в поселках рядом с эпицентром у людей от взрывов трясутся дома и окна. Со ссылкой на источники сообщается, что горит склад артиллерийских снарядов. По информации источников, жителей поселка Каменка, рядом с которым находился склад, эвакуируют. В пресс-службе МЧС журналистам рассказали, что по предварительным данным пожар произошел на складе боеприпасов воинской части, расположенной между Ачинском и Назарово. Очевидцы из Назарово пишут в соцсетях, что густой, черный дым от пожара видно из любой точки города. По источникам журналистов, жителей поселка Каменка, рядом с которым находился склад, эвакуируют.
УНИАН
Фото: скриншот
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15:14 Сегодня Телеграф
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