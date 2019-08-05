В России горит склад боеприпасов (Видео)

В России на территории воинской части произошел взрыв, есть раненые.

На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв, в результате — два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Также сообщается со ссылкой на источник в экстренных службах региона об одном погибшем.

Об этом сообщает ТАСС.

5 августа около 13:00 на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, за пожаром последовали взрывы.

"Взрыв и пожар произошли на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края. На место направлены автобусы для эвакуации", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ачинск #каменка #взрыв #ачинсквзрыв #2019 Публикация от Dim (@prosk24) 5 Авг 2019 в 3:56 PDT

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Источник добавил, что взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.

Как сообщается, один человек погиб, два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями.

По предварительным данным, в двух артиллерийских складах может быть свыше 40 тысяч снарядов, "в том числе калибра 125 и 152 миллиметра", сообщает представитель экстренных служб региона.