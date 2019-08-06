Лукашенко назвал дату парламентских выборов в Беларуси

Александр Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на ноябрь 2019 года.

Президент Беларуси подписал указы, определяющие время и порядок проведения парламентских выборов.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

“Глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года”, - говорится в сообщении.

Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.

Местные советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания.