РФ заблокировала счета фонда Навального

Счета Фонда борьбы с коррупцией были заблокированы в связи с открытием уголовного дела по отмыванию денег.

В России заблокированы счета Фонда борьбы с коррупцией, штабов Алексея Навального в регионах России, а также счета ряда сотрудников ФБК.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь ФБК и политика Кира Ярмыш.

«Счета ФБК и штабов заблокированы. Если вы сейчас жертвуете нам деньги, то, к сожалению, сейчас они до нас не дойдут. Личные счета сотрудников, по которым проводилась проверка..., тоже заблокированы», - написала она.

Как сообщалось, сегодня в рамках заведенного ранее дела о легализации денежных средств (статья 174 УК РФ) обыски и оперативные мероприятия проводятся в офисе ФБК и ряде сотрудников Фонда.

3 августа, в день проведения очередной протестной акции в Москве, Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией.

Фонд был создан Алексеем Навальным в 2011 году. Это некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших органах власти в России. Единственным источником финансирования организации являются пожертвования сторонников.

В штате Фонда работает около 30 человек, которые занимаются поиском и раскрытием коррупционных схем, примеров незаконного обогащения, составляют жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и коммунальные службы.