Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших

Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу.
По информации медиков, пострадало пятеро гражданских, один военный и двое полицейских. Их состояние оценивается как средней тяжести. В больнице добавили, что один человек с переломом ребра отказался от госпитализации.
По информации пресс-службы губернатора края, взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию. В силовых структурах сообщили, что причиной новых взрывов стали молнии, которые попали в площадки с боеприпасами.
На сайте администрации Ачинского района сообщается, что жителей села Каменка, расположенного рядом с военным складом, эвакуируют.
Как сообщалось ранее, 5 августа, около 13.00 (мск) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП.
Всего, по данным МЧС, эвакуированы могут быть жители четырех поселений.
Сообщалось, что тогда при взрывах в воинской части пострадали семь человек, четверо из них являются военнослужащими.