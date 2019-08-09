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Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших

Новые взрывы боеприпасов в России: 8 пострадавших
20:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

На складе боеприпасов в России произошли новые взрывы.

Восемь человек пострадали при новых взрывах на складе боеприпасов под Ачинском.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ачинскую межрайонную больницу.

По информации медиков, пострадало пятеро гражданских, один военный и двое полицейских. Их состояние оценивается как средней тяжести. В больнице добавили, что один человек с переломом ребра отказался от госпитализации.

По информации пресс-службы губернатора края, взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию. В силовых структурах сообщили, что причиной новых взрывов стали молнии, которые попали в площадки с боеприпасами.

На сайте администрации Ачинского района сообщается, что жителей села Каменка, расположенного рядом с военным складом, эвакуируют.

Как сообщалось ранее, 5 августа, около 13.00 (мск) на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Личный состав был эвакуирован. Также эвакуация была объявлена в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от эпицентра ЧП.

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Всего, по данным МЧС, эвакуированы могут быть жители четырех поселений.

Сообщалось, что тогда при взрывах в воинской части пострадали семь человек, четверо из них являются военнослужащими.

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Россия, Взрыв, Красноярский край, Ачинск.
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