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В Архангельской области заметили танкер для сбора радиоактивных отходов

В Архангельской области заметили танкер для сбора радиоактивных отходов
04:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

В районе взрыва на полигоне в Архангельской области замечен танкер "Серебрянка" для сбора радиоактивных отходов.

В Белом море в районе села Ненокса Архангельской области, где 8 августа взорвался реактивный двигатель, в тот же день заметили транспортный танкер «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Об этом сообщил сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис, обнаружив танкер на спутниковом снимке проекта Planet.

Льюис считает, что «Серебрянка» появилась в этом районе из-за испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. На карте отмечено место на берегу, где, предположительно, расположена пусковая площадка для крылатых ракет «Буревестник». На карте она обозначена как «Possible SSC-X-9 Launch Site» — по кодовому названию этих ракет, принятом в НАТО.Также в море отмечены два неопознанных судна и баржа, хотя этот район Белого моря закрыт для свободного плавания.

Льюис допустил, что пусковая площадка возле села Ненокса могла появиться после закрытия аналогичной площадки в Паньково на архипелаге Новая Земля. Еще одна площадка, по его словам, расположена на полигоне Капустин Яр в Астраханской области — ее используют для испытаний ракет без ядерной энергоустановки.

Напоминаем, на полигоне в Архангельской области РФ три человека погибли при взрыве, произошедшем во время испытания жидкостного реактивного двигателя, еще восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Был зафиксирован повышенный радиационный фон.

Ранее российские СМИ сообщали со ссылкой на источники о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Нёнокса. На территории Нёнокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.

В Минобороны РФ официально заявляли, что утром 8 августа на военном объекте в Архангельской области взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка. «Ведомости» со ссылкой на источник утверждали, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, стоящей на вооружении ВМФ России.  После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

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Россия, Взрыв, Радиация, РФ, Архангельск, Белое море, Танкер "Серебрянка".
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