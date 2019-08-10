В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный

В Москве начали собираться на митинг за свободные выборы, уже есть задержанный.

В Москве люди начали собираться на проспекте Сахарова, где в 14:00 должен состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий, передаёт УНН.

Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве уже есть первый задержанный.

"Полицейские в Москве задержали молодого человека с листовками в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову". Его везут в ОВД "Басманный", чтобы проверить документы и взять объяснения. Полицейские собираются выяснять, откуда у него листовки", — отмечено в сообщении.

В то же время, в ряде российских городов прошли акции солидарности со столицей за освобождение политзаключенных и свободные выборы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, большая акция собралась в Екатеринбурге.

По словам участников, на митинг собралось уже около 1000 человек.

Накануне российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил о намерении участвовать в протесте 10 августа в Москве, чтобы поддержать арестованных участников акций протеста.

Люди подтягиваются! Воронеж тоже выступает за честные выборы#допускай pic.twitter.com/gAKQi8N9Ku — Штаб Навального в Воронеже (@teamnavalny_vrn) August 10, 2019

Омск, мы это сделали! Сотни омичей сегодня вышли в пикет солидарности с Москвой. Когда власть отказывается слышать своих граждан, выход один — уличный протест. Спасибо всем, кто пришёл — передаём эстафету столице!#допускай #омск pic.twitter.com/v9hIbXTudH — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 10, 2019

Ещё немного лозунгов на пикете!#допускай pic.twitter.com/eI0B4rb99C — Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) August 10, 2019

В Санкт-Петербурге на пикетах солидарности с московскими протестующими скандируют «Допускай!» под Цоя. Видео: Никита Адищев / Дождь pic.twitter.com/4cJo0c4xj7 — Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019

Как сообщалось ранее, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.