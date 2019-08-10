В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный

В Москве люди начали собираться на проспекте Сахарова, где в 14:00 должен состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий, передаёт УНН.
Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве уже есть первый задержанный.
"Полицейские в Москве задержали молодого человека с листовками в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову". Его везут в ОВД "Басманный", чтобы проверить документы и взять объяснения. Полицейские собираются выяснять, откуда у него листовки", — отмечено в сообщении.
Люди на проспекте Сахарова: «Долой царя!» pic.twitter.com/5ozEKelhYi
— Ann (@IfSoAnn) August 10, 2019
В то же время, в ряде российских городов прошли акции солидарности со столицей за освобождение политзаключенных и свободные выборы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Так, большая акция собралась в Екатеринбурге.
По словам участников, на митинг собралось уже около 1000 человек.
Накануне российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил о намерении участвовать в протесте 10 августа в Москве, чтобы поддержать арестованных участников акций протеста.
Люди подтягиваются!
Воронеж тоже выступает за честные выборы#допускай pic.twitter.com/gAKQi8N9Ku
— Штаб Навального в Воронеже (@teamnavalny_vrn) August 10, 2019
«Допускай!» pic.twitter.com/sX2i5iXaSe
— Штаб Навального в Липецке (@teamnavalny_lip) August 10, 2019
Хабаровск норм. На центральной площади #допускай pic.twitter.com/mnNnHRpllv
— настоящий Низовцев (@zimbru_khv) August 10, 2019
Иркутск за допуск независимых кандидатов.#Допускай pic.twitter.com/Cfaqh9uuRq
— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 10, 2019
Омск, мы это сделали!
Сотни омичей сегодня вышли в пикет солидарности с Москвой. Когда власть отказывается слышать своих граждан, выход один — уличный протест.
Спасибо всем, кто пришёл — передаём эстафету столице!#допускай #омск pic.twitter.com/v9hIbXTudH
— Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 10, 2019
Ещё немного лозунгов на пикете!#допускай pic.twitter.com/eI0B4rb99C
— Штаб Навального в Нижнем Новгороде (@teamnavalny_nn) August 10, 2019
В Санкт-Петербурге на пикетах солидарности с московскими протестующими скандируют «Допускай!» под Цоя. Видео: Никита Адищев / Дождь pic.twitter.com/4cJo0c4xj7
— Телеканал Дождь (@tvrain) August 10, 2019
Как сообщалось ранее, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.