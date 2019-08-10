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В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный

В России начались акции протеста: в Москве есть первый задержанный
14:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В Москве начали собираться на митинг за свободные выборы, уже есть задержанный.

В Москве люди начали собираться на проспекте Сахарова, где в 14:00 должен состояться митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий, передаёт УНН.

Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве уже есть первый задержанный.

"Полицейские в Москве задержали молодого человека с листовками в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову". Его везут в ОВД "Басманный", чтобы проверить документы и взять объяснения. Полицейские собираются выяснять, откуда у него листовки", — отмечено в сообщении.

В то же время, в ряде российских городов прошли акции солидарности со столицей за освобождение политзаключенных и свободные выборы. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Так, большая акция собралась в Екатеринбурге.

По словам участников, на митинг собралось уже около 1000 человек.

Накануне российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь заявил о намерении участвовать в протесте 10 августа в Москве, чтобы поддержать арестованных участников акций протеста.

Как сообщалось ранее, начиная с июля в Москве проходят акции с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

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Москва, Россия, Протесты.
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