Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
Зеленский о Курбан-Байраме: Это большой праздник приносит ощущение примирения
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
DAZN подтвердил дату чемпионского боя Головкин - Деревянченко
DAZN подтвердил дату чемпионского боя Головкин - Деревянченко
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности

Наводнение в России: пострадавшими признаны 45 тысяч человек

Наводнение в России: пострадавшими признаны 45 тысяч человек
14:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

От паводка в России пострадали 45 тысяч человек.

Пострадавшими от наводнения в Иркутской области России признаны 45 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек.

"У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек", - сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

По его словам, 23 тыс. человек уже получили компенсацию в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - за полную.

"Еще около 200 дел находится в судах. Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то, что было второе наводнение", - подчеркнул губернатор.

МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым

Левченко также добавил, что около 450 домов не подлежат восстановлению, согласно результатам проведенных обследований в городе Тулун.

Он также напомнил, что до 15 августа региональная власть должна сформировать перечень социальных, инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или повреждены, подчеркнув, что этот перечень будет готов, несмотря на вторую волну паводка, которая пришла в регион в конце июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наводнение, Россия, Иркутская область, Стихийное бедствие, Паводок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с днем рождения на 11 августа
02 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
04 МИД Украины отреагировал на визит Путина с мотоклубом в Крым
05 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Итоги 10 августа: все важные новости субботы
В Москве после митинга задержали более 220 человек
В Москве после митинга задержали более 220 человек
Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве
Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве
Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года
Лунный посевной календарь с 12 августа по 18 августа 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь