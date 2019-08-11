Наводнение в России: пострадавшими признаны 45 тысяч человек

От паводка в России пострадали 45 тысяч человек.

Пострадавшими от наводнения в Иркутской области России признаны 45 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек.

"У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек", - сообщил губернатор региона Сергей Левченко.

По его словам, 23 тыс. человек уже получили компенсацию в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - за полную.

"Еще около 200 дел находится в судах. Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то, что было второе наводнение", - подчеркнул губернатор.

Левченко также добавил, что около 450 домов не подлежат восстановлению, согласно результатам проведенных обследований в городе Тулун.

Он также напомнил, что до 15 августа региональная власть должна сформировать перечень социальных, инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или повреждены, подчеркнув, что этот перечень будет готов, несмотря на вторую волну паводка, которая пришла в регион в конце июля.