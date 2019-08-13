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После взрыва на Архангельском полигоне уровень радиации подскочил в 4-16 раз

После взрыва на Архангельском полигоне уровень радиации подскочил в 4-16 раз
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Эксперты сообщали, что авария произошла, возможно, во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой.

Эксперты зафиксировали превышение уровня радиации в 4−16 раз в Северодвинске Архангельской области РФ из-за взрыва на военном полигоне.

Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное УГМС.

"По информации Северного УГМС на 12.00 часов по Москве 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО в 6-ти из 8-ми пунктов г. Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями для данной территории", - говорится в сообщении.

В России горит склад боеприпасов (Видео)

Среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В 12:30 8 августа радиационный фон в шести пунктах в Северодвинске варьировался от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, в 13:00 — от 0,13 до 0,29 мкЗв/ч. В 14:30 фон в городе нормализовался и составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч.

Напомним, ранее в России взрывались склады боеприпасов.

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Россия, Взрывы, Росгидромет, Военный полигон.
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