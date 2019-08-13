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Россия пытается заблокировать доступ туркменского газа на рынок ЕС

Россия пытается заблокировать доступ туркменского газа на рынок ЕС
16:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Россия делает попытки не допустить постройки Транскаспийского газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном, чтобы он не попал на рынок ЕС.

Россия пытается заблокировать строительство Транскаспийского газопровода между Туркменистаном и Азербайджаном, с помощью которого туркменский газ потенциально мог бы выйти на европейский рынок через Турцию.

Об этом сообщает ТАСС.

Первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что "интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами".

В то же время Москва остро критикует блокирование Данией строительства газопровода "Северный поток-2" по тем же причинам.

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Подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предусматривает, что подобные проекты следует согласовывать только между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. Однако позже в МИД РФ объяснили, что прокладка газопровода требует согласования со всеми странами "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) в соответствии с протоколом к Тегеранской конвенции 2003 года по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

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Все по теме:

Газ, Газпром, Азербайджан, Туркменистан, Сергей Приходько, Северный поток-2.
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