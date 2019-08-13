В России считают, что они опережают США в сфере разработки ядерного вооружения

Песков заявил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, достигнутый другим странам, и являются достаточно уникальными.

В Кремле похвастались тем, что опережают США в сфере разработки ядерного вооружения на фоне взрыва под Северодвинском, который привел к существенному повышению уровня радиации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Общаясь во вторник с журналистами, представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент.

Он сказал, что "организация, которая проводила испытания, уже сделала заявление по этому поводу, они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытаний", цитирует его агентство ТАСС. Песков назвал гибель сотрудников во время испытания "героической".

В государственной российской компании "Росатом" заявили, что возгорание и взрыв под Северодвинск 8 августа произошел во время испытания ракеты на морской платформе. Авария привела к гибели 5 человек и повышению уровня радиации.

Президент США Дональд Трамп, реагируя на события в России, заявил в своем Twitter, что США "многому учатся от неудачного ракетного взрыва в России", и добавил, что "у нас есть похожие, хотя и более совершенные технологии".

Песков во вторник заявил, что США, хотя и тратят на вопросы обороны больше денег, чем все государства мира, отстают от России.

Песков сказал, что Владимир Путин неоднократно говорил, что "российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, достигнутый другим странам, и являются достаточно уникальными", цитирует его ТАСС.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение холодной войны.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.