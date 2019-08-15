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Пилот рассказал о посадке самолета в кукурузном поле

Пилот рассказал о посадке самолета в кукурузном поле
22:01 Сегодня Телеграф УНН

После отказа двух двигателей пилот лайнера Airbus A321 благополучно посадил его на кукурузном поле.

Первый пилот лайнера Airbus A321 компании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов, который благополучно посадил самолет на кукурузном поле после выхода из строя его двигателей, не считает себя героем. Об этом сам пилот заявил в прямом эфире программы на федеральном телеканале "Россия-1", передает УНН.

"Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж", — сказал он.

На пресс-конференции, трансляция которой велась на российском ТВ, Юсупов рассказал, как принял решение посадить самолет на поле с убранным шасси. "Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", — заявил Юсупов.

По его словам, за полторы-две минуты, прошедших после взлета, решение о том, как производить посадку, менялось несколько раз. Сначала, после того как из строя вышел левый двигатель самолета, летчик планировал развернуть машину и вернуться в Жуковский, однако, после того как мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

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"Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все, но, как оказалось, времени было совсем мало... Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки", — сказал Юсупов.

"Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче смягчили. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться", — добавил первый пилот.

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Все по теме:

Россия, Самолет, Экстренная посадка, Airbus A321, Уральские авиалинии.
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