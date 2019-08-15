Бомба времен Второй мировой найдена на территории Кремля

В поместье российского лидера Владимира Путина нашли авиационную бомбу.

На территории Кремля во время работ по укреплению грунта обнаружили авиационную бомбу, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщают в четверг российские СМИ, скорее всего, речь идет о бомбе времен Второй мировой войны.

Сообщается, что ее обнаружили во время раскопок на территории Тайницкого сада, расположенного в стенах московского Кремля, на месте, где в дореволюционные времена располагался погреб для хранения продуктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент, связанный с выявлением авиабомбы, не повлиял на рабочий график президента Владимира Путина.

"Все мероприятия графика главы государства идут по плану", - сказал Песков.

Сообщается, что боеприпас уже вывезли с территории Кремля с соблюдением всех мер безопасности.