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Бомба времен Второй мировой найдена на территории Кремля

Бомба времен Второй мировой найдена на территории Кремля
21:45 Сегодня Телеграф УНН

В поместье российского лидера Владимира Путина нашли авиационную бомбу.

На территории Кремля во время работ по укреплению грунта обнаружили авиационную бомбу, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщают в четверг российские СМИ, скорее всего, речь идет о бомбе времен Второй мировой войны.

Сообщается, что ее обнаружили во время раскопок на территории Тайницкого сада, расположенного в стенах московского Кремля, на месте, где в дореволюционные времена располагался погреб для хранения продуктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент, связанный с выявлением авиабомбы, не повлиял на рабочий график президента Владимира Путина.

"Все мероприятия графика главы государства идут по плану", - сказал Песков.

Сообщается, что боеприпас уже вывезли с территории Кремля с соблюдением всех мер безопасности.

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Все по теме:

Кремль, Бомба, Владимир Путин, Вторая мировая война, Тайницкий сад.
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