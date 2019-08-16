Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы

Все четыре заявки на проведение согласованного митинга в Москве были отклонены.

Правительство Москвы отказалось удовлетворить все заявки на акции протеста 24 августа.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на организаторов митингов. Всего было подано четыре заявки на проведение протестов, ни одна из которых не была удовлетворена.

В частности, московские власти отказали в митинге на площади Победы, шествиях по проспекту Сахарова и по Тверской. Вместо этого организаторам предложили провести акции в отдаленном от центра районе Москвы Марьино.

Причиной отказа в проведении митингов, в частности, указываются "помехи движению пешеходов и транспорта" на заявленных улицах и "нарушение прав граждан, не участвующих в мероприятии".