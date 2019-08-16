Россия обещает Венесуэле помощь в противостоянии с США

Оборонительные ведомства России и Венесуэлы провели переговоры относительно двухстороннего сотрудничества.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия поможет Венесуэле "защититься" от попыток США сменить власть в этой южноамериканской стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Во время встречи председатель венесуэльского минобороны Владимир Падрини Лопес и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей в порты обеих стран.

"Москва снова предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. По мнению Шойгу, цель давления США на официальный Каракас - дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

США в свою очередь резко раскритиковали присутствие российских военных экспертов в Венесуэле. В июле председатель Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер сообщил о значительном военном присутствии России в Венесуэле. По его словам, представители Москвы среди прочего поддерживают работу российской военной техники.