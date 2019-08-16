Скачать
Пятница, 16.08.2019
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Россия обещает Венесуэле помощь в противостоянии с США

Россия обещает Венесуэле помощь в противостоянии с США
10:38 Сегодня Телеграф УНН

Оборонительные ведомства России и Венесуэлы провели переговоры относительно двухстороннего сотрудничества.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия поможет Венесуэле "защититься" от попыток США сменить власть в этой южноамериканской стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Во время встречи председатель венесуэльского минобороны Владимир Падрини Лопес и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей в порты обеих стран.

"Москва снова предостерегла Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. По мнению Шойгу, цель давления США на официальный Каракас - дестабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

США напомнили бизнесу о санкциях против Мадуро

США в свою очередь резко раскритиковали присутствие российских военных экспертов в Венесуэле. В июле председатель Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер сообщил о значительном военном присутствии России в Венесуэле. По его словам, представители Москвы среди прочего поддерживают работу российской военной техники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Венесуэла, Сергей Шойгу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
04 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
05 Google представила крупное обновление Chrome OS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь