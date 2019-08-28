Лукашенко не прибудет в Польшу из-за Путина

Александр Лукашенко не поедет на мероприятия в Польшу поскольку туда не пригласили президента России Владимира Путина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не поедет на мемориальные мероприятия к 80 годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве, поскольку польская сторона не пригласила на мероприятие лидера РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

“Президент Беларуси отказался от визита в Польшу, поскольку на мероприятия в Варшаву польская власть не пригласила (президента РФ - ред.) Путина”, - говорится в сообщении.

По словам источника в Минске, именно поэтому белорусские власти “не решилась делегировать на торжественное празднование высокопоставленного политика".

Отмечается, что на мемориальных мероприятиях к 80 годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве Беларусь будет представлять посол страны.

Канцелярия президента Польши не пригласила президента РФ Владимира Путина на торжества к 80-летию начала Второй мировой войны, которые будут проходить 1 сентября в Варшаве с участием глав многих государств.