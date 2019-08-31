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Суббота, 31.08.2019
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Москвичи опять вышли на акции протеста (Видео)

Москвичи опять вышли на акции протеста (Видео)
16:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В Москве стартовала очередная акция против политических репрессий

В Москве стартует очередная акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. У памятника Грибоедову на Чистых прудах в российской столице уже собралось около 250 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МБХ медиа.

"По состоянию на 14:00 — время, на которое было назначено начало шествия — у памятника Грибоедову, по подсчетам корреспондентов МБХ медиа, собралось около 250 человек", - сообщило издание.

В Twitter журналистка Голубева отметила, что "на Сахарова несколько тысяч человек".

"Радио Свобода" сообщает, что с утра полицейские начали выборочно досматривать людей у станции метро "Чистые пруды". Туда подогнали автозаки и спецмашины с камерами. Также на Бульварном кольце небольшими группами выставлены машины коммунальных служб.

 

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В то же время "Дождь" отмечает, что ранее московская мэрия запретила очередную акцию протеста в центре Москвы, отклонив все заявленные площадки и не предложив других, а горожанам разослали смс-приглашения на концерт с Тимой Белорусских и Ольгой Бузовой. Прокуратура предупредила о незаконности запланированного шествия, СК РФ сделал то же самое.

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Москва, Россия, Протесты.
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