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В Архангельской области серьезно "фонят" понтоны (Видео)

В Архангельской области серьезно "фонят" понтоны (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Дозиметры у понтонов, пострадавших в после взрыва в Архангельской области, фиксируют превышение нормы радиационного фона.

Радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших от взрыва ракеты в Архангельской области, превышает норму в несколько раз. Об этом сообщает местное агентство “Беломорканал”, журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте, пишет УНН.

Днем 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

“Гринпис” называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС РФ считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, понтоны не огорожены, их не охраняют.

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Россия, Радиация, МЧС РФ, Фон, Архангельская область, Понтоны.
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