Минск об усилении границы с Украиной: В нашу страну оружие попадать не должно

Беларусь будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины.

Беларусь укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась в среду.

"Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями. Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями - неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска", - сказал Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс - выстраивание государственной границы с соседними государствами", - добавил он.

По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины. "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно", - заметил он.