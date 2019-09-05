Суд РФ рассмотрит иск о незаконном содержании политзаключенного Шумкова в ШИЗО

Торжокский межрайонный суд 5 сентября рассмотрит иск политзаключенного херсонца Александра Шумкова.

В России Торжокский межрайонный суд 5 сентября рассмотрит административный иск политзаключенного херсонца Александра Шумкова о его незаконном содержании в ШИЗО.

Об этом сообщила в Facebook тетя заключенного украинца Людмила Шумкова.

"Завтра, 5 сентября 2019 года, в 11:30 в Торжокском межрайонном суде Тверской области будет рассмотрен административный иск Александра и его защитника Романа Лызлова к ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, а именно незаконное содержание Александра в ШИЗО", - отмечается в сообщении.

На предыдущем заседании судья удовлетворил ходатайство защитника Романа Лызлова относительно доставки в судебное заседание Александра Шумкова.

Таким образом Шумков непосредственно сможет принять участие в процессе по своему иску.

Кроме того, как отмечает тетя Шумкова, сегодня адвокат Лызлов посетил политзаключенного в колонии. "Выяснилось, что сотрудники колонии наработали себе на новые обжалования их незаконных действий. Остальное и подробности позже", - написала Людмила Шумкова.

Как сообщалось ранее, экс-охранник народного депутата Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков исчез в конце августа в 2017 году. Дело о его похищении расследовало Главное управление Нацполиции в области, а с 3 октября 2018 года подследственность определена за Главным следственным управлением СБУ.

4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Шумкова к четырем годам заключения. В приговоре отмечалось, что Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

22 апреля 2019 года Шумкова посетила адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова. Она сообщила, что украинца повторно отправили в ШИЗО на 14 суток - поводом для этого стало то, что он снял куртку, когда брился и умывался в камере.

Правозащитники обратились с жалобой в Торжокский городской суд в связи с наложенными на Шумкова взысканиями. Также сообщалось, что он был избит сотрудниками СИЗО-1 в Твери во время этапирования в колонию, а затем и в исправительной колонии-4 в Торжке.

Политзаключенного Шумкова на полгода поместили в помещение камерного типа.