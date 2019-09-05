Автобусная остановка: где россиянин хранит картошку

Россиянин украл автобусную остановку, чтобы хранить в ней картошку.

В российском Ярославле местный житель пришел ночью на остановку, выкорчевал ее из асфальта и унес домой.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, мужчина пронес ее по половине города и даже через реку.

Позднее украденную остановку общественного транспорта удалось найти на его участке.

По словам мужчины, ему остановку «подарили», а сейчас он ее использует в качестве сарая и хранит в ней картошку.

Напомним, в Нижнем Новгороде (Россия) практически полностью сгорел автобус ритуальной службы, в салоне находились покойник и его родственники.