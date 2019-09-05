Автобусная остановка: где россиянин хранит картошку

В российском Ярославле местный житель пришел ночью на остановку, выкорчевал ее из асфальта и унес домой.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, мужчина пронес ее по половине города и даже через реку.
Позднее украденную остановку общественного транспорта удалось найти на его участке.
По словам мужчины, ему остановку «подарили», а сейчас он ее использует в качестве сарая и хранит в ней картошку.
Напомним, в Нижнем Новгороде (Россия) практически полностью сгорел автобус ритуальной службы, в салоне находились покойник и его родственники.