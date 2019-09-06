Лукашенко хочет провести Олимпиаду с Украиной или Россией

Беларусь могла бы принять Олимпиаду совместно с Украиной или Россией.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - заявил Лукашенко в пятницу в Бресте.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, в Беларуси готовы объекты под Олимпийские игры.

"Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол. Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю (олимпиаду) провести - в Беларуси с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - добавил Лукашенко.