На главу ЦИК РФ набросился безработный мигрант из Казахстана

Глава ЦИК России Элла Памфилова стала жертвой нападения бездомного.

Подозреваемым в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову в ее подмосковном доме оказался приезжий из Казахстана без документов, жилья и средств к существованию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что со слов подозреваемого, назвавшегося Башит Карабалаевым, тот приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана, работал разнорабочим, но после потери документов стал невостребованным на рынке труда, перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.

"Жил, где придется. Летом ночевал в лесу, зимой - на вокзалах или в теплотрассах", - сказал источник.

Ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что полицейские задержали уроженца одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома.

Со своей стороны официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила: "В ближайшее время мужчина будет допрошен следователями в качестве подозреваемого".

В ночь на пятницу преступник проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковном поселке "Лес и река", и напал на хозяйку с электрошокером. Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ), которое по решению генерального прокурора Юрия Чайки было передано из МВД для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК. Для обеспечения всестороннего и полноценного расследования уголовного дела контроль будет осуществляться в Генпрокуратуре.

Сама председатель ЦИК рассказала, как с помощью криков и стула обратила нападавшего в бегство. Около 01:30 ночи в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов в городском округе Истра Московской области, сообщили в ведомстве. Прибывшие на место оперативники установили, что потерпевшей является председатель ЦИК. Как указывается в сообщении, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Источник Интерфакса в правоохранительных органах сообщил, что Памфилова ночью вышла открыть дверь кошке, чтобы впустить ее в дом, и увидела неизвестного мужчину в маске. "Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать", - рассказал собеседник Интерфакса.

"В доме никакого ограбления не совершено, ничего не украли. В отношении ее самочувствия - оно позволяет участвовать в публичных мероприятиях", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота, уточнили в пресс-службе.

Позже журналистам о случившемся рассказала сама глава ЦИК. "Мне больно. У меня травма от этого электрошокера, да и в процессе борьбы с этим товарищем, который не товарищ, поврежденный палец и все остальное, то есть физическая боль есть", - сказала Памфилова в эфире канала "Россия-24".

"Он был в перчатках, он был в маске, то есть подготовленный, молодой. Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий", - описала она нападавшего.

"Сначала испугалась, потом собралась, стала тоже молотить его изо всех сил, потом схватила стул, стала очень громким голосом на него ругаться. Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском", - рассказала Памфилова.

"Он длинный, худой, но я поняла, что я физически сильнее. Я как-то с ним справилась и, не смотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово", - добавила она.

До этого Памфилова отказывалась комментировать инцидент. "Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это", - говорила она журналистам.