По белорусской деревне пробежал цирковой слон (Видео)

Жители белорусской деревни были напуганы сбежавшим цирковым слоном.

Цирковой слон, разгуливающий по деревне на западе Беларуси, напугал местных жителей.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«Жительница деревни Большие Лепесы рассказала милиционерам о том, что в деревне Лесково по гравийной дороге ходит слон», — отметила пресс-секретарь. На место прибыли экипаж ГАИ и участковый инспектор.

Отмечается, что недалеко от места инцидента располагается территория для животных, ожидающих таможенного оформления.

«Данный слон пасется на свободном выгуле. Сегодня утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища», — сообщили в МВД.

В результате никто не пострадал. В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов помогли вернуть животное в загон.