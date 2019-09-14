Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова

Российские чиновники понесли дисциплинарное наказание за бегство "шпиона" Смоленкова.

Российские чиновники, которые в 2017 году допустили выезд в Черногорию бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, понесли дисциплинарное наказание.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - сказал собеседник агентства.

Запрет был введен весной 2017 года из-за обострения отношений между странами после неудавшейся попытки переворота в Черногории, к которой имели отношение российские спецслужбы.

"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание - вплоть до увольнения", - сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что позже стало ясно, что Смоленков, скорее всего, стал перебежчиком. Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году спецслужбы США тайно вывезли из России информатора самого высокого уровня в местной власти, потому что опасались, что президент Дональд Трамп мог выдать россиянам секретную информацию, которая разоблачит шпиона.

В свою очередь The New York Times со ссылкой на свои источники сообщил, что завербованный в России агент, которого спецслужбы США вывезли из страны в 2017 году, помог в расследовании вмешательства в выборы. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.