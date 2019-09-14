Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова

Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
05:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Российские чиновники понесли дисциплинарное наказание за бегство "шпиона" Смоленкова.

Российские чиновники, которые в 2017 году допустили выезд в Черногорию бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, которого СМИ называют предполагаемым американским шпионом, понесли дисциплинарное наказание.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Вскоре после исчезновения Смоленкова в июне 2017 года компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - сказал собеседник агентства.

Запрет был введен весной 2017 года из-за обострения отношений между странами после неудавшейся попытки переворота в Черногории, к которой имели отношение российские спецслужбы.

"Действия должностных лиц были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля. Некоторые из них понесли наказание - вплоть до увольнения", - сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что позже стало ясно, что Смоленков, скорее всего, стал перебежчиком. Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что в 2017 году спецслужбы США тайно вывезли из России информатора самого высокого уровня в местной власти, потому что опасались, что президент Дональд Трамп мог выдать россиянам секретную информацию, которая разоблачит шпиона.

Шпион в Кремле: Песков о работе Смоленкова в администрации РФ

В свою очередь The New York Times со ссылкой на свои источники сообщил, что завербованный в России агент, которого спецслужбы США вывезли из страны в 2017 году, помог в расследовании вмешательства в выборы. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, написал, что это мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Кремль, Россия, РФ, Шпион, Олег Смоленков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 В сеть всплыли кадры жестокого избиения 13-летней девочки (Фото)
05 Зеленский посетит Эстонию: причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана &quot;Дориан&quot;
Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана "Дориан"
Пристайко: Встречу &quot;нормандской четверки&quot; отложили из-за России
Пристайко: Встречу "нормандской четверки" отложили из-за России
На Днепропетровщине загорелся пассажирский автобус
На Днепропетровщине загорелся пассажирский автобус
Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь