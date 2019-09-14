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Россия в ответ на Rapid Trident-2019 начала учения "Щит Союза-2019"

Россия в ответ на Rapid Trident-2019 начала учения "Щит Союза-2019"
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Российские силовики вместе с белорусскими коллегами отрабатывают сценарии "антитеррористической операции" с большим количеством военной техники.

В российско-белорусских военных учениях "Щит Союза-2019", где, как задекларировано, отрабатывается "антитеррористическая операция", задействованы 230 танков, 240 артиллерийских систем, 190 систем залпового огня, и до 70 военных самолетов и боевых вертолетов.

Об этом сообщает InformNapalm.

Российско-белорусские учения "Щит Союза-2019" стартовали на полигоне Мулино Нижегородской области 13 сентября 2019 года.

"В Нижегородскую область стянули 12 000 военнослужащих и около 1000 единиц вооружения и техники. Среди них 230 танков, 240 артиллерийских систем, 360 бронированных машин, 190 систем залпового огня, до 70 военных самолетов и боевых вертолетов", - сообщает издание.

Как отмечается, большая часть личного состава, вооружения и техники принадлежит Российской Федерации. От Республики Беларусь, которая участвует в учениях, в Россию прибыли 4000 военнослужащих, более 100 танков и бронемашин, 50 реактивных систем залпового огня и другое вооружение. Ранее министерство обороны Беларуси сообщало, что в учениях примут участие военнослужащие 120-й и 19-й гвардейских отдельных механизированных бригад Северо-западного оперативного командования.

По информации волонтеров InformNapalm, учения продлятся с 13 по 19 сентября 2019 года и будут иметь два этапа так называемой "антитеррористической операции": планирование, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника; отработка вопросов управления войсками в ходе оборонительных действий по стабилизации ситуации.

Издание напоминает, что 13 сентября в Украине на Яворовском полигоне Львовской области начались международные учения Rapid Trident-2019, которые продлятся до 28 сентября.

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В них принимают участие 3600 военнослужащих и 600 единиц техники из 11 стран. Также будет задействована многонациональная Литовско-польско-украинская бригада имени князя Константина Острожского. Несмотря на то, что учения являются украинско-американскими, согласие на участие в Rapid Trident-2019 прислали также оборонные ведомства Великобритании, Канады, Грузии, Литвы, Турции, Молдовы, Болгарии, Польши, Румынии.

Как отмечается, боевое ядро личного состава на учениях составят военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования «Запад». Эта воинская часть была сформирована во время боевых действий на Донбассе. Все военные, которые планируются к участию в маневрах, имеют реальный боевой опыт. От американской стороны в учениях будет рота «Дельта».

Согласно сценарию маневров, украинские военные и подразделения стран-партнеров будут учиться противодействовать вооруженной агрессии в условиях гибридной войны. Будут отрабатываться задачи боевого, логистического и гуманитарного характера. Еще одним важным аспектом станет оценка некоторых подразделений ВСУ в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО. Также целью учений является отработка совместных действий в составе миротворческих коалиционных сил.

Военнослужащие "ЛитПолУкрбриг" примут участие в учениях "Rapid Trident-2019"

Волонтеры InformNapalm, анализируя вышеприведенные учения, подчеркивают: «Если Россия, затянув к себе Беларусь в качестве "союзника", декларирует "исключительно оборонительный характер учений "Щит Союза-2019" и при этом собрала кучу танков, пушек, РСЗО, самолетов и многочисленный личный состав для тренировки "зачистки" определенных районов от "вооруженных формирований", то в Украине фокус международных учений на гуманитарной и логистической составляющей.

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Россия, Беларусь, Военные учения, Учения, Щит Союза-2019.
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