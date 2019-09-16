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В РФ на месте трагедии в "Зимней вишне" открыли парк памяти

В РФ на месте трагедии в "Зимней вишне" открыли парк памяти
04:11 Сегодня Телеграф Укринформ

"Парк ангелов": в Кемерово на месте снесенного комплекса ТРЦ "Зимняя вишня" построили парк.

В российском Кемерове на месте снесенного комплекса ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек, построен парк.

Об этом сообщает Интерфакс.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе экскурсии для журналистов по "Парку ангелов" рассказал, что "здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса".

Так, в парке в память о погибших высажены 60 сосен - по числу жертв пожара. Через два года, когда деревья приживутся, их объединят, закрепив на них гамаки.

В парке уложены 7 тысяч тонн натурального камня. По периметру и внутри установлены колонны, в которые вмонтированы аудиоколонки и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, построен амфитеатр, детские горки и качели, фонтан с возможностью имитировать туман.

По данным мэрии Кемерово, стоимость проекта составляла порядка 5 млн рублей, источником финансирования работ стали пожертвования.

Напоминаем, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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РФ, Парк, Кемерово, Трагедия, "Зимняя вишня".
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