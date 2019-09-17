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США и Беларусь договорились о восстановлении диппредставительств

США и Беларусь договорились о восстановлении диппредставительств
20:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

США и Беларусь после 11-летнего перерыва восстановят диппредставительства на уровне послов.

Соединенные Штаты Америки и Республика Беларусь после 11-летнего перерыва восстановят дипломатические представительства на уровне послов.

Как сообщает белорусское агентство "БЕЛТА", об этом сегодня заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Сегодня исторический момент в американо-белорусских отношениях. Я рад принять участие в объявлении нашей готовности к обмену послами как следующего шага по нормализации наших отношений", - сказал Хэйл.

Он отметил, что США пошли на такой шаг в целях того, чтобы потенциал двусторонних отношений был реализован в полной мере.

Лукашенко убежден, что без США урегулировать конфликт в Украине не получится

"А также потому, что нам очень дорог этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси", - добавил он.

С 2008 года посольства обеих стран функционировали без послов - на уровне временных поверенных. Статус дипломатических миссий был понижен после веденных США в 2007-2008 годах санкций против Минска из-за политических репрессий.

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США, Беларусь, Александр Лукашенко, Дэвид Хейл.
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